男士時尚｜精選6項必備穿搭單品：卡其褲、扣領襯衫、西裝外套...

也許是因為曾經在男性時尚媒體工作，以及我平常也算是有在留意自己出門時的穿搭，所以有時候朋友會覺得我應該有些可以分享的原則，連我的健身教練也會跟我討論起穿搭的話題，我心裡想就來整理一些簡單的穿搭造型指南，讓想要打理好自己穿搭的男性朋友可以參考。

哪些是男性穿搭的基本單品？

有關適合男性穿搭的單品，有朋友就問「不知道自己還缺什麼，有沒有那些單品是一定要有的呢？」，以下是老查覺得衣櫃裡可以準備的基本品項，甚至可以備齊不同顏色交互搭配的。

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1. 扣領襯衫

顧名思義，就是在領尖上有扣眼固定的襯衫，有別於一般領子很硬挺的正式襯衫，扣領襯衫適合比較不是那麼正式的場合，其實平常上班也可以搭配。而一般常看到的牛津襯衫，是指用牛津紡棉布做的，摸起來有種粗厚扎實的手感。老查建議除了白色可以有一兩件之外，還可以買淺藍色，而如果敢穿的話，粉紅色會是另一個好選擇。

2. 卡其褲/Chino褲

這種淺棕色的棉布長褲原本是起源自18世紀駐紮在印度的英軍，卡其Khaki就是印度斯坦語裡「土色」的意思。後來傳到歐洲進而又到了美國，因為美國人誤以為這是中國的產物，所以叫它Chino。其實Chino後來就不只是卡其色而已，發展出各種不同顏色，很適合一般比較輕鬆的場合。老查建議除了卡其色之外，還可以買軍綠色、磚紅色、深棕色或酒紅色，做大地色系的搭配。

3. 牛仔褲

感覺牛仔褲好像不必特別介紹，不過老查想特別提醒，如考慮到搭配的泛用性的話，還是建議買沒有太重的洗舊或刷色效果，原色調的基本款，除了搭T恤、Polo衫的輕鬆感很適合，搭襯衫與西裝外套也會有種瀟灑的感覺。又，因為牛仔褲的布料比較硬，有些人會習慣挑寬鬆的版型，但建議還是買略緊的Slim fit版型穿起來比較好看。

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4. 西裝外套

既使覺得成套西裝感覺會太嚴肅正式，但是能夠有一件西裝外套還是讓男人的搭配多了很多彈性，除了商務或稍稍正式的場合適用，週末的城市休閒活動像是餐敘、看展覽、逛街也不會感覺太隨便。有些人會覺得西裝外套首選還是黑色，其實不然，黑色的感覺會太沈重、冷調。如果考慮到泛用性，反而是藏青色/Navy海軍藍，或者灰色，這兩種顏色跟其他顏色的搭配彈性比較大。如果還有預算可以多買一件的話，就會建議可以買棕色。仍然要提醒，肩寬、袖長、扣上第一顆釦子之後的合身度都需要注意，絕對不能將就不夠合身的西裝外套。

5. 深灰或淺灰色西裝褲

除了前面介紹的比較輕鬆的褲款之外，如果考量到比較商務的場合，那麼灰色的西裝褲配各種不同色系都很百搭，是很好運用的單品。要注意的是，褲長絕對要配合自己的身材做修改，合身，燙出英挺的折線，搭上皮鞋。穿起來就相當好看。

6. 素色針織衫

V領的素色針織衫不管是裡面搭一件襯衫，或者單穿搭配外套都不錯，很適合用來跟身上的其他單品在對比色搭配。採購時要注意的重點有兩個：A. 要考慮合自己的其他單品的搭配性。B. 合身很重要，不要因為太寬鬆感覺顯得臃腫沒有精神，反而破壞整體造型。

只要衣櫃裡準備了上述單品，因應生活中大部分場合的需要應該都不成問題了。在挑選時初期都可以先挑素色的款式，因為如果太特殊的花紋或裝飾，身邊的同事或朋友會因為容易有印象而不適合常常穿之外，也可能不小心破壞了全身搭配的整體效果。

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了解配色的原則，怎麼搭都不出錯

剛剛談的是男生穿搭應該要有的基本單品類型，但是要搭得好看，另一個要注意的事就是配色了。比起款式的搭配，配色對於吸睛的效果或者是破壞性更加明顯，所以相當重要。要掌握配色的原則，首先你要對「色系」有基本概念。主要是根據「色相環」（圖片）。由色彩3原色（紅、黃、藍）混合發展出十二個色相，是選擇配色時最方便的參考工具。穿搭選配色時，只要先選定一件主要單品，找到它的主色在色環上的位置，就能知道該搭什麼色。有以下幾種原則：

色相環（方格子授權使用）

1. 同色系/近似色配色

色相環上左右兩格的顏色稱為近似色，因色素組成相近，色彩間呈現融洽和諧的感覺。這種配法非常安全，幾乎不會出錯，若配合當季流行色彩來選色，身上的主題就會很明確，達到協調的效果。舉例：藍色的外套搭天藍色的襯衫就是同色系配色。

2. 互補色配色

互補色又稱對比色，色相環上直徑兩端的顏色互為互補色，給人強烈的視覺印象，適合春天與夏天比較熱情外放的配色訴求。雖然互補色配色感覺很搶眼。舉例：藍紫色外套搭配橙色的針織衫。但是要注意，運用互補色貴精不貴多，搭配時全身以一組對比色為限，多了反而會有雜亂的感覺，反而讓整體造型失去重點。如果擔心對比太強烈，也可以選擇對比色旁邊一格的色系，例如綠色的對比色是紅色，但是選紅色旁邊一格的橘色來搭配，既能起一定對比效果，又不至於過度搶眼。

上述的原則也可以混合運用，例如全身主要穿著採同色系配色，但是小配件像是領帶或領巾用對比色來搭，就可以在整體協調中帶一些搶眼的效果。

配合身材修飾比例要注意這幾點

不同身材的人，也會有因應體型的穿搭技巧，接下來要分別針對不同體型要注意的重點分別提醒一下：

略胖的體型

老查就屬於這一種，一般的觀念是要穿深色比較不顯胖，但是最好不要穿得一身黑，因為會有一種壓迫感。除此之外，有幾項重點：

A. 一定要合身，不要因為想遮掩而故意穿的寬鬆，反而會產生看起比實際情況更胖的錯覺，也很沒有精神。 B. 穿有領子的襯衫會比圓領的T恤好，如果沒有打領帶的時後襯衫第一顆扣子不要扣，看起來比較不那麼壓迫。 C. 可以運用直條紋、西裝領片選比較寬的式樣，以及比較寬的皮帶等去微調視覺比例，千萬不要用窄皮帶、窄版領帶之類反而凸顯身材的寬厚。下半身的穿著也不要選太寬的褲型，挑合身但稍窄一點點的版型。 D. 冬天的外套要避免羽絨大衣或厚針織外套，比較適合線條簡潔合身的大衣。

個子不高，腿不長的體型

有些個子不高的朋友會誤以為穿大一點的衣服會看起來比較高大，但這也是不正確的想法。合身仍然還是最重要的基本原則，但是可以注意以下的重點：

A. 西裝或外套的衣長可以挑稍微短一點點的或是改短，讓整體平衡感好一點。不適合穿長版外套或大衣。 B. 不要穿大花紋或大格子的衣服，避免看起來更顯瘦小。 C. 可以讓上衣跟長褲、皮鞋是同色調的，使上半身跟腿的界線模糊。另外，不適合穿低腰褲。 D. 讓別人的注意力集中在上半身。可以運用配件像是領帶、西裝上衣口袋的袋巾、眼鏡、帽子之類的配件，

如果可以注意上述的重點，已經可以平均的提升自己整體穿搭的水準。最後有一個重點要提醒：與其希望因為穿上時下最流行的潮流新品而吸引人目光，真正適合的穿搭哲學應該是找到適合自己特質與風格的搭配方式，持續且穩定的維持自己的一貫形象風格。要記得，是「人穿衣服，不是衣服穿人」。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我是老查，原文：男生穿搭基本法則：衣櫃必備單品與如何配色】