女乘客車窗托頭向外狂嘔　嘔吐物依附車身勁噁心　網民：降魔的？

的士司機見盡人生百態，乘客嘔吐更是司空見慣，不過最近有網民分享一張的士乘客的嘔吐照片，女子的臉貼着車窗玻璃，其嘔吐方法令人嘖嘖稱奇，更有網民大呼「好靈異」！

有網民上載圖片，當中可見一名女乘客向外嘔吐。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上載照片，可見相中的士內一名女乘客，將車窗拉下來之後將頭卡在上面，車窗及車身都有嘔吐物痕跡，相信是女乘客乘車期間嘔吐，於是打開窗向車外嘔吐所致。女乘客在相中合上雙眼，只靠車窗借力托住自己，應該非常之不適。

照片引來網民熱論，有網民指當時正在下雨，「仲使唔使洗車錢（清潔費）？」有人指乘客的嘔吐物依附在窗上，「入晒窗罅先大鑊」，清洗起來反而更花功夫。又有人指看到照片都想嘔，覺得情境十分噁心，但亦為女乘客感到不值，「嘔已經慘，仲要全香港都知」。甚至有人覺得，照片與劇集《降魔的》類似，笑言以為《降魔的3.0》已經開拍。

有司機亦留言分享客人嘔吐經歷，他指「有次車個小姐唔舒服嘔，佢用對手捧住一滴都冇漏」，之後亦都送她清水洗手。有網民笑言「又冇清潔費」，不過該司機就說「有得揀都唔想收」。

不過亦有網民認為，照片在千鈞一發之際仍然可以拍得如此清楚，可能只是擺拍照片，提醒大家不要「跟車太貼」。

同場加映！（香港01製圖）

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