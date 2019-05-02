斑鳩佔領窗台築巢生蛋　屋主笑稱鳥蛋作房租　網民大曬自家萌房客

大家有沒有小動物跑到家裡來寄居的經驗呢？有位網友就在爆廢公社分享，有隻斑鳩跑到自己家的窗台築巢產卵，笑稱：「這裡全景五樓，每個月房租跟您收兩顆蛋就好，月初跟您收租哦謝謝！」，激起網友們熱烈的討論～

有位網友在爆廢公社分享，有隻斑鳩跑到自己家的窗台築巢產卵，笑稱：「這裡全景五樓，每個月房租跟您收兩顆蛋就好，月初跟您收租哦謝謝！」，激起網友們熱烈的討論～（圖來來源/爆廢公社二館）

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「好地方才會吸引牠們築巢」 「還好你沒有趁他不在煎蛋來吃....」 「不出一個月就會孵化了，敬請期待」 「收租前先幫她做月子喔」 「可以作一個斑鳩孵化成長紀錄了！」 「覺得......牠好像打算棄嬰欸！」 「我家在8樓，小陽台一隻、冷氣機上也一隻，租好幾個月了XD」 「如果可以的話幫牠用個小盒子，巢放盒子裏用個繩索固定住，以後你就有源源不絕的斑鳩蛋能吃了」

看到這則貼文，許多「房東」也跑來來分享自家特別的房客！（點圖看看）↓↓↓

看到大家的房客都安穩的吃好住好睡好，還趁機都生baby了，畫面真的是好療癒～不過也有房客並不是那麼友善，讓房東整個崩潰求問：那我這個要怎麼收租啦！（哭）

不過也有房客並不是那麼友善，讓房東整個崩潰求問：那我這個要怎麼收租啦！（哭）（圖來來源/爆廢公社二館）

這個…趁他不在趕快把他用掉吧~」 「我家昨天也來一隻，用電蚊拍趕走了」 「之前我家陽台的冷氣壓縮機下面也有...我老公趁牠不在時把牠用掉」 「他收鳥蛋，你收蜂蛹」 「這種的好像沒有蜂蛹，只有被攻擊的份。」

看來比起虎頭蜂...還是斑鳩可愛多啦！

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