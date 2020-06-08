【美國示威】騷亂過後遍地垃圾　18歲青年獨自掃街獲贈野馬跑車

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威，部份甚至演變成暴力及搶掠事件；紐約州水牛城（Buffalo）18歲非裔男高中生格溫（Antonio Gwynn）看到示威遺下的遍地垃圾及碎玻璃，主動花超過10小時去清理，這個無私的舉動意外地令他獲得全額獎學金與一架開篷跑車。

格溫受訪時表示，在新聞中得知貝利大道（Bailey Avenue）於周一（6月1日）的示威後遍地碎玻璃和垃圾，鑑於這是當地民眾每日上班必經之路，因此他拿著掃把和幾個垃圾袋，自己一個人去打掃清理。格溫從凌晨2點起一直打掃至天亮，當附近的居民打算當日上午起來清理時，發現格溫基本上已完成了任務。

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夢想開清潔公司

格溫這無私的舉動很快傳遍整個社區，27歲男子布洛克（Matt Block）說，非常感激格溫的付出，並決定將一架2004年出產的紅色福特野馬開篷跑車送給他，「在我還是小孩的時候，我就很想要這架跑車，如今偶爾才會駕駛它，故決定送給格溫。」

商人布賴斯蘭（Bob Briceland）得悉格溫成為有車之人後亦大方提供一年的免費汽車保險，布里斯蘭說：「我覺得應該幫助他，我們要團結整個社區，向所有人展示這個地方確實有很多好人。」

格溫對此表示十分驚喜和感動，尤其是他的亡母生前同樣有一架紅色野馬跑車。他計劃高中畢業後努力儲錢入讀大學，而水牛城麥戴爾大學（Medaille College）已宣布會給格溫提供全額獎學金，讓他可以在秋季時入讀，協助他實現開清潔公司的夢想。