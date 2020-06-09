龍華酒店FB現港女KOL打卡相　網民稱似卡通人物　事後刪除有內情

龍華酒店屹立沙田逾80年，不少人因其燒乳鴿慕名而至，近期新冠肺炎疫情爆發或影響生意，其官方facebook近日上載照片，可見一位港女KOL在餐廳內拍攝，不少網民大表關注，有人笑言她有點似《多啦A夢》中技安的妹妹技蘭，熱烈討論不久官方fb突然刪除有關照片，KOL其後回覆《香港01》表示，原來有關照片為其私人照，龍華使用前未獲其授權。

龍華酒店屹立沙田逾80年，當年人人亦因其名菜燒乳鴿慕名而至，可謂一時無兩。 （龍華酒店facebook圖片）

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龍華酒店fb專頁近日上載多張宣傳照，帖文寫道：「開心假日打卡位，繁華的城市裏，有佔地六萬多平方呎的大花園，這𥚃有許多童年的回憶。孔雀丶鸚嘴丶許願樹祈福，當然還有乳鴿……」

近日官方facebook於是上載一系列宣傳照賣廣告，全是來自一位港女KOL拍攝，但由於她身材及外貌相當突出，引來大班網民熱討。 （龍華酒店facebook圖片）

多張照片可見，龍華酒店環境仍保持昔日的懷舊感，其燈籠長廊、異國風花園等甚具特色，帖文中亦有多張美食照，包括名菜燒乳鴿，看來相當吸引。

不過不少網民的注意力卻被當中的女KOL打卡相搶走，其中一張她在燈籠長廊拍的全身照更成為討論目標。該名KOL身穿黑短裙加絲襪，再配黑色長外套，撥弄長髮同時向側望的姿勢甚有「沙龍」感，不少網民直言與平日宣傳照十分不同，有人認為她有點像技蘭，引來熱烈討論。

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更有網民發揮創意，為相片中的女主角P圖成長腿瘦面的美女，亦有人試加技蘭的樣子到相中人身上，笑言十分配合零違和感。帖文獲約1400個讚好，逾740次分享，不少網民讚酒店是次宣傳十分成功，「marketing識玩呀，咁多noise好成功」、「宣傳就係靠人多」。

不過其後有網民發現龍華酒店官方已把該KOL照片刪除，該KOL回覆《香港01》時表示，有關照片本為其私人照片，是龍華酒店自行取用，事前未得其同意授權。

（龍華酒店facebook）