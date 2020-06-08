性感長裙女、攜子爸媽不顧危險　暴雨後闖新娘潭　網民：咪累人

連日暴雨不斷，天文台剛過去周末接連發出暴雨警告，惟有網民上載照片，批評不少人看輕大自然殺傷力，天氣欠佳水位上升下，竟有家長帶同小孩到危險的新娘潭遊玩，同場還有穿上性感紫裙女子水中留影，睇相都覺得驚險，網民狂轟這些人「自私唔識死」，一旦出事又要別人冒險救援。

有長裙女雨後在水中拍攝，十分危險。（巴打絲打 Facebook Club）

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網民在fb群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，分享暴雨後新娘潭的遊人情況，樓主指「暴雨後，有人帶住小朋友行山，甚至有人着裙……行為極自私，萬一出意外，累人累己！」他又忍不住怒斥好天氣才行山難道不行嗎！

據其上載照片，可見其時新娘潭因雨後水位甚高，有家長帶同孩子出現在極近水的危險位置，而且未有近身扶實，任其行走，另有照片看到有穿上紫裙女子，獨自站在水中疑正在拍照，看來十分危險。

新娘潭風景優美，惟發生過多宗意外，更有不少恐怖傳聞。（資料圖片）

不少網民批評不顧危險只顧去玩的人自私，就連拍照者也一樣責怪，認為遊人應衡量風險，以免出事後要別人冒險救援，「『條命係我嘅！』香港就係有呢啲人」、「最慘累到救佢嗰個人！」更有人揚言新娘潭早有恐怖傳聞，不理解為何有人不怕死「攞命嚟博」。

↓↓↓ 新娘潭恐怖傳聞 ↓↓↓

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新娘潭危險的確絕非傳說，今年2月底至3月初短短3天內就發生兩宗墮崖意外，釀成一死一命危。2018年漁護署徵詢民安隊意見後，列出十個郊野公園高危地點名單中，新娘潭瀑布也榜上有名，署方提醒遠足人士有關地點地勢險要，並曾發生嚴重或致命意外，故應避免前往，更別說暴雨期間前往遊玩。

十大郊野公園高危地點名單 漁護署

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