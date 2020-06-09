台美女大胃王鯨吞100碟肉卻激瘦？　路路IG曬比堅尼照力證零贅肉

台灣「大胃王YouTuber」路路（Lulu）擁有驚人食量、甜美臉蛋，甚至連身材都超級姣好，令網友懷疑「食物都跑到哪去了」。她日前PO出自己在精品旅館外拍的照片，大尺度泳裝展露曼妙身材，讓所有人直呼「要噴鼻血了」。

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路路經常在頻道挑戰「大食量企劃」，像是吃壽喜燒一次完食100盤肉片、五分鐘吃完兩公斤的丼飯和一公升珍奶，食量相當驚人。不過吃超多的她藏有好身材，只見她PO出自己穿上紅色中國風泳衣，露出胸前傲人上圍，開高衩設計使得三角地帶若隱若現，川字腹肌也能一窺究竟；另一張背影示人，性感俏臀上有顆痣，也意外成為網友的焦點。

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另外2張照片路路直接踏入水中「濕身示人」，面露無辜表情，直接彎下腰，將胸口湊向鏡頭擠出深溝，巨球呼之欲出，相當性感，她同時也寫下「是時候讓大家看看我的泳技了」。網友見到路路的好身材，紛紛讚道「食物都跑到哪去了」、「小孩子才看泳技」、「這個腿…好羨慕這種吃完就拉的體質」。

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