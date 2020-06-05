俄美女跳鋼管舞大曬白滑美腿　凌空一字馬驚見大髀肉變色

俄羅斯美女藝人安妮，火辣魔鬼身材向來不藏私，平日經常透過社群網站分享生活、工作點滴，近日她再度PO出跳鋼管舞的性感畫面，鏡頭前展現高難度舞技，尤其前凸後翹的魔鬼身材、完美體態，令人看了噴鼻血，不過，眼利的網友也發現她因勤練舞技，白嫩雙腿岔開，內側一大片肉磨到變色，令粉絲看了也心疼。

大髀內側紅卜卜？勤練鋼管舞導致一大片肉變色（點圖放大▼▼▼）

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安妮之前因上台灣民視《舞力全開》接受挑戰，當初老師覺得她的體態與肌力應可以勝任鋼管舞，還要求她穿高跟鞋練，沒想到她一練就愛上，幾次練習下來，自己的腹肌更明顯，讓她更加熱愛鋼管舞，平常就經常在Facebook、IG曬出練舞畫面。

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近日她如往常po出練習影片，難得吐露辛苦面「屁屁都紅了，痛！」，尤其穿著比堅尼、踩著高跟鞋，一轉身、空中劈腿，就能看到大腿內側也磨紅，粉絲紛紛給予鼓勵「努力會有代價的，加油！」、「心疼，辛苦了」、「台上一分鐘台下十年功」、「不愧是女神！」。

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