E Cup泰模IG專派性感福利照　12秒火辣抖音短片引數百萬點擊

泰國雖然是陽光普照的東南亞國家，但卻不時出現白嫩美女！泰國模特兒Waralee Kuanpradit（IG：papoy.pp）以典型泰式美女樣貌及惹火身材打響名堂，社交媒體上不時有性感福利照，勁吸多達32萬名粉絲。她最哄動一次是在抖音拍短片時，慢慢脫去上衣露出深長事業線，令粉絲留下深刻印象。

泰國模特兒Waralee Kuanpradit（IG：papoy.pp）以典型泰式美女樣貌及惹火身材而打響名堂。（IG「papoy.pp」圖片）

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Waralee輪廓分明，濃眉下是炯炯有神的明眸，再加上皮膚白皙，煞食外型讓不少人一看愛上。除了樣子漂亮外，她還有E Cup豐滿身材，性感得令男士們都「心心眼」。她曾經在抖音上載一條只有短短12秒、卻有數百萬次點擊的短片，片中只見Waralee的上半身，她脫下鬆身襯衣，露出灰色內衣，逼爆上圍加上超長事業線真的非常性感！

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泰妹E Cup辣模專影大膽性感寫真 騷身材之餘仲有傳統泰國女性美（IG「aumamii26」圖片／香港01製圖）

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一個眼神就能傾國傾城的絕美泰妹 103萬粉絲IG網紅是碩士學霸！（IG「mookpichana」圖片）

PICHANA YOOSUK身材亦都一級棒，不但上圍豐滿有深長事業線，纖腰翹臀加長腿。（IG「mookpichana」圖片）

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