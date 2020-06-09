蘋果取「合成團體自拍照」新專利　隔空跨國界可與朋友同框Selfie

因為疫情關係聚會減少，和朋友自拍的機會也就減少，不過現今網絡發達，很快連自拍都可以隔空進行。蘋果公司（Apple）最近取得一個「合成團體自拍」的專利，這功能可讓用家在自拍時邀請朋友加入，系統用把朋友人臉加入自拍畫面，合成出團體自拍照。

蘋果公司最近取得一個「合成團體自拍」的專利，這功能可讓用家在自拍時邀請朋友加入，系統用把朋友人臉加入自拍畫面，合成出團體自拍照。（《男朋友》劇照）

美國專利商標局今天公布，蘋果公司一系列57項新授予的專利。其中一個有趣的專利名為「Synthetic Group Selfies」，是有關一項合成集體自拍照的功能。專利中描述系統會自動分析擷取人臉頭像、辨識前景背景、自動去除背景、自動將各個自拍照安排到合成組自拍照中，用戶亦可編輯頭像位置角度，輕鬆生成團體自拍照。

除了可以在拍攝靜態相片時使用，該項專利也支援直播串流影片的動態拍攝方式。

其實蘋果早於2018年提出有關專利申請，直至今天才由美國專利商標局發布。不過，現時未有消息這項專利最快何時會被應用於蘋果的裝置上。

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