居民無公德心垃圾掉落樓　太安樓天井變堆填區　網民驚呼：好恐怖

很多沒有公德心的人，隨手就喜歡把垃圾拋出窗外，有網民就貼出西灣河太安樓天井佈滿膠袋、紙巾等垃圾的情況，網民直言「扔到成個堆田（填）區」，希望能找出兇手。

該名網民在facebook發文，貼出太安樓天井的情況，圖中可見垃圾堆滿天井，包括膠袋、水樽、飯盒等。（筲箕灣西灣河關注組fb圖片）

該名網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，貼出太安樓天井的情況，圖中可見垃圾堆滿天井，包括膠袋、水樽、飯盒等，連大廈外牆的水管都有垃圾被卡住，衛生非常惡劣。該網民指，「西灣河太安樓每日都有人係高處扔垃圾，扔到成個堆田（填）區，仲要扔啤洒（酒）樽，大家知唔知邊個係兇手。」

帖子引來網民關注，不少居民指情況嚇人，「好多老鼠和小強」、「好恐怖」、「不如直接放垃圾斗箱個到算啦咁嚴重」，更有居民直言：「樓上除了銀紙，什麼也掉過落嚟」不少人狠批丟垃圾下來的居民無公德心，「啲公民意識仲衰過六七十年代」，有人則建議「整個cctv捉到一戶，其他戶就唔敢架啦」。

有fb專頁分享太安樓1968年的廣告，顯示當年只要月供100元就可購入該屋苑單位。（fb專頁「昔日香港」圖片）

翻查資料，太安樓由香港置地集團發展，於1968年建成，採用H型設計的單幢式物業，樓高28層，共1884伙，開售價介乎17,300至27,000港元。太安樓Ｈ型設計，樓高28層，共1884伙，曾是香港大型屋苑的代表之一。近年太安樓則成了「平民美食天堂」，地下商舖有不少小食檔，吸引市民前往「掃街」。

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