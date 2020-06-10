《進擊的巨人》多彩蛋　認真睇會發現MEME　《權力遊戲》都有份

漫畫家不時需為作品取材，而平日上網瀏覽的內容，看的電視節目、電影，都可以被刻畫入作品待讀者發現。日本人氣動漫《進擊的巨人》曾在香港掀起熱潮，作者諫山創筆下畫出一個血腥可怕的巨人世界，隨劇情白熱化愈來愈沉重，還是有不少讀者留意到作者很愛惡搞，經常將網絡迷因（MEME）藏入畫中，更有人發現他很愛將《權力遊戲》（Game of Thrones）角色畫成巨人，甚至那位拼命考試的黑人小孩都曾出現。

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《進擊的巨人》作者諫山創最近透露作品剩下未完成的內容只剩5%，有追看的網民都知道故事接近尾聲，日前有網民在討論區提到，漫畫中部分的畫面都是源於一些網上瘋傳的圖片，例如萊納小時候參加戰士候補生考試時，後面一張枱有一個孩子正瘋狂做考卷，來源其實是在網上瘋傳的MEME圖黑人小孩做考卷，合起來看根本一模一樣。

就連封面都是來自一些網絡梗圖。（《進擊的巨人》封面）

就連封面都是來自一些網絡梗圖。（《進擊的巨人》封面）

+ 10 + 9 + 8

其實相關討論由來已久，因為作者諫山創是個很愛惡搞的人，試過在JUMP封面畫出一些「網絡梗圖」，由於劇情上經常會出現一群沒思想的無垢巨人，個個樣子不同頗為麻煩，有讀者留意到諫山創喜歡將一些電視角色畫成巨人的樣子，包括紅極一時的HBO大作《權力遊戲》，劇中角色Arya、小惡魔、King Joffrey都「疑似」曾出場，就連日本的聲優都以巨人身份登場，證明讀者一定要用心看才可以發現作者的心思。

（綜合）