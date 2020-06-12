台灣網紅「紙袋人」拍片教逃票　稱省下一台PS5　捷運譴責提告

不少的網紅會製作出位內容吸引更多粉絲，台灣一名有近7萬人訂閱的網紅「Cat紙袋人」日前拍片教大家搭捷運不用付錢，結果引來網民鬧爆，台北市市長柯文哲也怒斥要把他送到警局偵辦，終於紙袋人神隱3日後主動到案說明案情。

Youtuber「Cat紙袋人」近日上傳一條影片，教觀眾如何搭台北捷運時逃票。（網上圖片）

該名網紅「Cat紙袋人」近日上傳一條影片，教觀眾如何搭台北捷運時逃票，影片上傳不到一天已有逾1.7萬次點閱，片中紙袋人更指一年可省2萬台幣（約5233元）通勤費，「如果可以不花錢搭捷運，省下的錢到年底可以買一台PS5」。

影片引來網民關注，不少網民批評紙袋人「把低級當有趣」，台北捷運公司在8日晚上發表聲明強烈譴責，並標註「#當北捷塑膠膩」，痛斥蓄意尾隨逃票、假借廁所名義蓄意逃票和拍影片傳遞皆已違法，也表示已向警局提告。

警方獲報後，開始尋找紙袋人到案，並掌握該名網紅為一名27歲的姓龍男子。（華視新聞網截圖）

台北市市長柯文哲被議員詢問有關事件，柯文哲直言「應該把他K（打）一頓，並送到警局偵辦」。紙袋人也發文回應事件，表示拍片「只是希望這個問題可以得到改善」，他指沒想3次逃票實測結果都成功，他對站務員被懲處寫報告表示抱歉，但他認為捷運高層要解決問題，「寫報告到底有毛用？」

警方獲報後，開始尋找紙袋人到案，並掌握該名網紅為一名27歲的姓龍男子，不過打他電話都沒有開機，紙袋人神隱3日，直至10日晚上主動到案，警方正在進一步調查中。

警方審視他的影片指出，龍男拍片教人犯罪，已涉嫌觸犯刑法153條妨害秩序罪「以文字、圖畫、演說或他法，煽惑他人犯罪者，得處2年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金」。另外，逃票也觸犯大眾捷運法第49及50條，將會請捷運局開出罰單。