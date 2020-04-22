最強奶媽｜台美女誇張身材網民大呼詭異　傳港幣萬二蚊包養急澄清

被網友封為「最強奶媽」的台灣網路直播主謝薇安（Vivian），早前遭網友爆料有在接受性交易，並且PO出多張資料照片、引起許多人關注。事隔一日遭指名的謝薇安發文澄清，強調：「我沒那麼厲害啦！」

「最強奶媽」謝薇安憑傲人身材成功引起網民關注。（IG@vivian19941008）

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謝薇安2019年曾以「健身房直播主」的身分出演節目《綜藝大熱門》，當時雄偉的上圍讓現場所有男性看得兩眼發直，外傳有位「媽媽控」網友開價台幣4萬8（約港幣1萬2千）想包養，住在加拿大的她戲稱來回機票錢就超過了：「還是我推薦我媽給你，我媽生三個！」讓對方知難而退。

近日謝薇安疑似性交易的傳聞再度出現，她親上火線在「爆料公社公開版」粉專澄清，一一指出爆料者證據裡的錯誤。她稱自己從小在加拿大長大，中文字寫得像小孩子一樣，同時曬出自己的筆跡供比對，要網友判斷怎麼會一個突飛猛進：「劉」字寫得這麼美。

「最強奶媽」包養價僅值萬二蚊港幣？點圖看謝薇安回應▼▼▼

另外，網路流傳的飯店開房單據上，以本名拼寫的英文為「Ms You-Chen Liu」，email則把liu打成lin，謝薇安公開自己加拿大護照的證件頁當證據，她的名字英文拼音為「Yu-Chen」，和飯店單據上的有出入，同時也公開過去和直播平台簽約時手寫的email信箱，的確是「liu」而非「lin」。

謝薇安表示，自己不可能連名字、email信箱都會拼寫錯誤：「我就算中文再不好，也不會把英文名字都拼錯吧！」更進一步強調自己連飯局都沒有接觸過，怎麼會突然「越級打怪」接客：「我沒那麼厲害啦！」

有網民認為謝薇安身材不符合比例。（IG@vivian19941008）

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針對傳聞，謝薇安說：「我都這麼長時間的走跳，有問題早就滿天報導了，冒出一個假帳號假資料？實在無奈。」最後她呼籲謠言止於智者：「那些喜歡跟著罵的，請自重唷！」提醒鍵盤魔人不要以為有言論自由就可以說話不負責任：「我絕對會往刑事訴訟程序，沒認真讀書的先去好好讀一下刑事與民事差別。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】