台女突然核彈級肚痛　無性行為下體卻內出血？　背後真相嚇窒媽媽

急症室天天都有驚險事發生，因為要面對的患者五花八門，也練就精準識破謊言的功力。台灣一名未成年高中學生妹雙手捧肚、面露痛苦神情得靠媽媽攙扶才能走入急診，主訴肚子痛炸。醫生一放上超聲波探頭，只見骨盆腔滿是液體，推測可能是出血，但她卻堅稱自己「沒有性行為」，最後檢測結果出爐，讓陪診媽瞬間傻眼。

沒性行為都會骨盆腔出血嗎？背後真相連醫生都尷尬了……（點圖放大▼▼▼）

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台灣大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫生林敬旺指出，子宮外孕是指胚胎在子宮腔以外的地方著床及發育，最常見部位是在「輸卵管」約占97%，其他3%則發生在子宮角、卵巢、腹腔、子宮頸等其他部位。

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近年來隨著剖腹產率的上升，剖腹產疤痕處子宮外孕也有上升的趨勢，對曾經有剖腹產史的孕婦一定要注意，請醫生確定胚胎是否在子宮內正常位置懷孕，如果有疑問一定要盡早轉診到有經驗的醫院來確診及處置。

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