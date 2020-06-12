【健康百科】時得時唔得算係不舉嗎？5條問題即知你係咪性無能

男人最怕被冠上「不舉」的稱號，但偶爾性致缺缺，造成勃起不易、硬度不夠，這樣就算是不舉嗎？台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫生表示，臨床上會採用「國際勃起功能指標量表 (IIEF)」來初步判斷是否有勃起功能障礙的問題，若自評發現得分低於21分時，建議最好就診檢查喔。

「不舉」是男人心中的痛，且往往羞於啟齒，但怎麼樣才算真正的不舉呢？黃建榮醫生表示，若懷疑自己的狀況不佳時，不妨可先利用「國際勃起功能指標量表」來進行初步自評，以客觀的方式來評估自己症狀嚴重程度！

「國際勃起功能指標量表」共5題，請依照最符合個人狀況的答案擇一回答，並將對應分數加總（點擊第一張圖開始測試）：

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