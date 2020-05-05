私處生瘡非性病？台22歲女「Google是菜花」　醫生：是另一種植物

現代人身體一出現不適，不是先就醫，而是先Google，尤其是對於私密部位的「羞羞病」更是難以啟齒。台灣一名22歲女子主訴外陰部冒出一粒東西，詢問「網路醫生」的答案竟連結到「菜花」，四處尋醫卻遭醫生敷衍打發，症狀復發心生恐懼，後來找上婦產科醫生陳保仁，檢查竟是「另一種植物」，讓她當場傻眼。

醫生表示：「這不是菜花，是另外一種植物」。（《醫師好辣》截圖）

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私處生粒粒非椰菜花？「是另一種植物」竟是…（點圖放大▼▼▼）

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陳保仁尷尬地說：「如果一個沒有性經驗的來，她只是來看痘痘就叫她私密處整形，雖然一看就知道其實手術對她比較好，但是我們這種有技巧性的，一開始是不會提的。」最後女子也接受手術療程，對比刀片、電凝固法溫度較高易傷害組織的傳統手術，激光刀恢復狀況良好，一般手術隔天即可上班，影響很小。

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