台新人婚攝變惡夢　新娘表情「超經典」勁崩潰　店家：拍攝很主觀

結婚乃人生大事，每對新人都希望留下美好回憶。不過台灣一對新人月前舉行婚禮後，看到婚攝公司寄來的照片卻笑不出，由接新娘到向父母敬茶，以至婚禮儀式的照片，不是錯重點，就是捕捉新娘齜牙咧嘴的瞬間，甚至出現毫無美感、不甚吉利的黑白照。新娘事後透過友人在網上發文力數婚攝公司不是，從公開的對話截圖顯示，新娘更曾要求對方退款，店家卻直言「拍攝本來就是一個很主觀的東西」，認為照片沒問題。

台灣一對新人聘請婚攝，但事後看到照片非常崩潰，不少照片都看得一頭霧水。（fb「爆廢公社」）

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涉事新娘今早經友人在facebook群組「爆廢公社」發文，表示她與丈夫月前舉行婚禮，連同訂婚和結婚各半天，兩人花2.4萬台幣（約6280港元）聘請婚攝，本以為訂婚當天拍攝順利，結婚亦會如是，未料卻是一場惡夢的開始。

新娘表示，結婚當天雖然不趕時間，惟婚攝卻一直催促眾人上車，即使家人曾經反映，最終仍沒有拍攝全家福。帖文附載多張照片，新娘表情張張經典，除了下巴有力見青筋，也有雙目無神、神情呆滯的情況；至於記錄新娘丟扇子的一刻，婚攝更拍到一旁的檳榔袋，讓新娘直呼：「增加畫面豐富感！？或許我們不懂這種藝術。」

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婚攝公司事後向新人提出補拍全家福和孕婦寫真，惟新娘認為很難要求所有親人請假拍照，加上憂慮攝影效果而拒絕。她續指，自從4月拿到照片電子檔案後，店家都沒有積極跟進，通常靠新郎斷斷續續地與職員聯絡。

據對話截圖顯示，店家曾解釋「拍攝本來就是一個很主觀的東西」，更斷言「站在專業的立場」，認為婚攝照片沒問題。對於新人要求退款，店家則表明「我照片都給你了，你跟我說不要？」，又反指「服務完後要求退費？」。

新娘在帖文慨嘆表示，「婚禮本來是一件美好的事情，好的婚攝會帶你上天堂，不給力的則會讓你毀了一生一次的夢想！」，大批網民亦紛紛附和，形容照片有種「幕後花絮」和「拍喜劇」的感覺，「看這照片應該會被氣死」、「好扯，不如自己用手機拍」。