【爽到爆】荷蘭夫婦自製移動式暖水浴缸　睇住靚景浸溫泉冇難度

新型冠狀病毒（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續肆虐，不少人亦減少戶外活動，更要被逼取消外遊計劃。但荷蘭一對夫婦見封關下無所事事，於是花了1個多月的時間特意做了一個移動式浴缸，並連上露營車後方，實行「去到邊浸到邊」，非常寫意。

荷蘭一對夫婦見封關下無所事事，於是花了1個多月的時間特意作一個移動式浴缸，並連上露營車後方。（blogspot圖片）

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來自荷蘭的夫妻Sammi Miller與Elliot Roberts本來計劃於今年春天駕着露營車，到歐洲自駕遊，但受疫情影響，無奈取消整個行程，只有留在家中抗疫。但他們發現生活開始變得無聊，於是忽發奇想，決定為旅遊車加上一個移動式暖水浴缸。

Sammi解釋整個製作過程花上6星期，及用上630美金（約4882港元）作為資金，她表示有朋友非常支持他們的計劃，又有捐錢及物料，Sammi又指，他們亦非常重視環保，大多數材料亦是以前作品剩下來，有些更是在別人的垃圾桶內收集得來。

Sammi解釋整個製作過程花上6星期。（blogspot圖片）

由最初一幅草圖，去到鋸木、上電線，Samm與Elliot亦不遺力，最終成功製成實物，讓他們可以一試一邊浸浴喝酒，一邊望風景、呼吸戶外的新鮮空氣，相當享受。現時浴缸與露營車連在一起，也方便將來可去旅行時一同帶着浴缸周圍走浸溫泉。

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大批網民亦大讚這設計創意滿分，「太爽了吧」、「很想試試看」、「很棒的分享」，亦有網民希望疫情盡快完結，「完了就可以去旅行」、「希望你們的計劃會成功」。

（USAToday）