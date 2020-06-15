與谷友交換口罩意外結緣　港媽一句無心話獲驚喜：香港人很有愛

新冠病毒（COVID-19）肺炎在港已持續多月，不但令港人衛生意識大大提高，更造就不少好人好事，市民守望相助。最近有港媽在facebook分享一段令人窩心的「網上情緣」，稱早前因交換口罩而結識另一少女網民，雖此前互不相識，但至今對方仍會通知她口罩情報，更會因她一句無心之言，便送給她心儀的口罩，讓港媽感動直言：「真正的香港人都很有愛。」

有港媽早前因交換口罩而結識facebook「谷友」，未料就此開始了一段「母女良緣」，對方更窩心地送上她喜歡的口罩，令她非常感動。（fb「香港口罩的市場價格報料區」圖片）

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該名港媽在fb群組「香港口罩的市場價格報料區」發文，稱事緣於群組早前出現一個快閃帖文，在剛發表短短半分鐘內，「茫茫人海」中正好讓她看到，因此認識了發帖的女子。雙方出來交換口罩後，在港鐵站內大談「一起經歷口罩荒、一起走過撲口罩的日子」，促膝長談半句鐘，非常投契。

港媽形容對方為「孝順女」，除了至今仍會通知她口罩情報，更會直接先幫她購買，都讓她非常感激。港媽又提到另一窩心事，稱過去曾說了句「未見過湖水綠的口罩」，未料「孝順女」日前就二話不說送她10個湖水綠色Protector口罩，並襯上她最喜歡的粉紅色紙袋。

接連收到驚喜，港媽也表示：「真正的香港人都很有愛。真心多謝妳呀！」笑言這段經歷令她相信網上情緣。不少網民大讚這段「母女」好有愛，形容「人間有真情」，又指「每日都要戴口罩，真的好辛苦，但選到鍾意嘅顏色算是苦中一點甜，很羨慕妳遇到好人好事」。

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