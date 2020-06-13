理的口罩抽籤登記6.17截止　Level 3成人、中童、小童$65一盒

隨着中小學復課，市民對兒童口罩的需求有增無減，盈健醫療集團推出理的口罩訂購活動，即日起網上登記抽籤，至6月17日中午12時截止，共550盒包括成人、中童及小童款式，全部均達ASTM Level 3規格，售價為65元30個。

理的公司宣布會將口罩生產線逐步移到香港，下月將試產50片非獨立包裝口罩。（理的官網圖片）

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盈健醫療集團在facebook專頁公布最新口罩換購消息，現於網上開放登記，抽籤出550個名額，包括300盒成人、150盒中童及100盒小童口罩，將於下周三（17日）中午12時正截止登記，中籤者則於18日收到SMS確認通知，並到指定地點換購。

按圖即睇口罩換購詳情

盈健理的口罩抽籤詳情

換購價 :$65/30片裝

口罩規格：符合美國標準 ASTM F2100-11 Level 3及歐洲 EN14683 Type IIR

數量：300盒 (成人); 150盒(中童); 100盒(小童)

換購地點 (需於填表時選擇，一經提交不能更改)：

▪️成人口罩 -盈健醫務中心 (將軍澳新都城)

▪️成人口罩 - 盈健醫務中心 (荔枝角昇悅居)

▪️成人口罩 - 盈健醫務中心 (北角)

▪️中童口罩 - 盈健綜合醫務中心 (大圍站)

▪️中童口罩 - 盈健醫務中心 (紅磡)

▪️中童口罩 - 盈健醫務中心 (天水圍)

▪️小童口罩 - 盈健醫務中心 (坑口站)

▪️小童口罩 - 盈健醫務中心 (大埔廣場)

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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