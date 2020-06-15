台女進軍SOD漠視家人感受？　吳夢夢獲媽媽三句暖心說話堅持AV夢

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台灣網紅吳夢夢日前宣布，和日本最大成人影片集團SOD合作推出兩版本成人影片，預計今年底至明年初完成，目前正減重特訓，絕不丟台灣人臉。消息一出卻有網友狠酸「爸媽心裡苦」，直指拍A片沒考慮到家人；她則曬出與媽媽的私訊對話打臉，一句「放心去做吧」證明至親力挺到底！

吳夢夢日前在付費社群平台Onlyfans公開進軍SOD消息後聲名大噪，近來多次在社群網站公開健身訓練菜單和執行斷食法減重，展現堅強的職業決心，畢竟這是難得和日方片商導演合作的機會，並將在日本公開發行，背負著台灣名聲的壓力：「謝謝幫我加油的人，我愛台灣！」

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譽之所至謗必隨之。網上就有網民留言諷刺「你爸媽心裡苦，你爸媽沒有說」，認為吳夢夢拍A片如此高調，現在更是到了全國皆知的程度，這樣特殊的「職業」無疑是對家人的傷害。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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