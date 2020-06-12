台女星患抑鬱有洋蔥　遭父母遺棄未係最慘　與媽媽對話解10年心結

台灣女星李妍瑾患嚴重抑鬱症，上月差點在直播中做出傻事，後來，母親打來關心，電話中李妍瑾逼問兒時遭父母拋棄一事，一席話終於讓刺蝟鬆開舒展，她說：「我的狀況，是父母離異、親友欺凌，甚至差點遭鄰居強暴，所有事情累積成的結。」

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李妍瑾日前錄製節目《綜藝大集合》，她笑聲爽朗、率直大方，完全看不出才做出讓身邊人遺憾的傻事。原來，抑鬱症有先天、後天，她16歲就發病，屬先天型，和這病共處了近20年，形容它像氣喘，會突然襲來，但來之前會有自不覺落淚等徵兆：「每次我都控制得很好，這次大爆發，念頭很深，醫生要我住院，但我說身邊很多朋友關心，甄莉甚至拿走我家鑰匙，隨時可進我家門，所以沒去，沒發作時，我也想好好活著。」

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