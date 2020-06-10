台灣護士網紅秘境超大膽　解放胴體騷身材打卡　IG福利勁養眼！

難得去到秘境，或許會有人想做一點大膽的事。台灣索爆護士張皮皮（原名張瀞尹）擁有32E的超級身材，加上永遠都甜到冧的笑容，成為不少網民心目中的女神。最近她到訪高雄柴山秘境時，決定脫去上身的比堅尼，來一張大膽的掩胸寫真，笑言自己「成功破壞秘境景點」！

張皮皮（原名張瀞尹）最近到高雄柴山秘境的時候，決定脫去上身的比堅尼，來一張大膽的掩胸寫真。（IG「pipi1025」圖片）

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張皮皮畢業於台灣長庚大學護理系，是一名護士，現時IG粉絲人數已經超過10萬，平時亦會出席綜藝節目做嘉賓。張皮皮能夠成名，一大原因是其32E、24、32的魔鬼身材，S型線條從頭到腳都有亮點。除此之外，她的樣子亦都十分可愛，笑起上來更是令人無法抗拒！

張皮皮上月的一張照片就令網民大為哄動，照片中的她坐在高雄柴山秘境的一塊石磯上，下身穿牛仔熱褲，上身只靠左手掩住雙乳，右手就高舉脫下來的紅色比堅尼，性感度爆錶，加上後面的景色就變成「美人配靚景」。其實張皮皮本身風格屬性感大膽路線，IG上的照片不時大騷深長事業線，福利照一浪接一浪！

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