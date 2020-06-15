香港油站驚見日式單層巴士　馬路奔馳超觸目　網民：當返咗鄉下！

香港古董車收藏迷可謂不少，但近日竟在馬路出現來自日本的舊式巴士，令一眾路人亦大開眼界！網民更留言表示以為自己置身日本，車主Ophi向《香港01》表示，其實該部巴士已於4月時買下，但直到5月尾才送到香港，經過一輪檢查與維修，近日終可與本港車迷見面，坦言非常開心。

Ophi於上月時因機緣巧合下成功買到這架心頭好，更在上月末順利連抵香港。（Facebook專頁「獵奇巴士收藏」授權圖片）

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車主Ophi除了是巴士迷，更是Facebook專頁「獵奇巴士收藏」的版主，最近他於專頁分享多張日本舊式單層巴士的相片，但仔細一看，背景其實是香港的油站及公路，車身上的日語文字及車頭顯示牌的「回送」亦充滿日本特色。

Ophi回覆《香港01》指，這架巴士在日本已退役，於2002年出自當地的三菱車廠，它並非用作載客，而是一架用作試驗生物柴油的車廠自家用巴士，同時每年亦會在廣島的巴士展覽與粉絲會面。

後來Ophiy於上月在機緣巧合下成功買到這架心頭好，更在上月末順利運抵香港，但因為有一定程度車齡，到港後亦需靠自己維修，最終於今月在香港的公路試車，更將車命名為提子。

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他亦提到自己一共擁有5架古董巴士，4架來自日本、1架來自英國。而提子已是第2架到港的日本巴士，另一架出自同樣車廠的檸茶其實於今年3月時已到港，還有2架仍在日本。

一眾網民亦感到不可思議，「嘩好靚」、「估唔到香港都見到日本巴士」、「以為自己去咗日本」。

（fb專頁「獵奇巴士收藏」）