【美國示威】抬受傷白人出重圍　英漢：那一刻沒有膚色之分

英國倫敦上周六（13日）續有民眾上街，抗議美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引發的種族歧視及警暴問題，期間對立陣營爆發暴力衝突，混亂中一名白人男子浴血，非裔男子哈欽森（Patrick Hutchinson）馬上將其抬起突破重圍；剛好捕捉到當時畫面的路透社攝影記者馬丁內斯（Dylan Martinez）稱，這讓他目睹了人性美好一面！

馬丁內斯是在倫敦滑鐵盧橋（Waterloo Bridge）附近看到群眾爆發衝突，目擊者表示，受傷的白人男子屬極右派，與參加「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）示威的人士發生衝突，被打至頭破血流；馬丁內斯適逢其會拍下傷者被哈欽森抬離的照片，不過，路透社事後無法證實該名白人男子的身分或政治傾向。

照片引起極大迴響，網民紛留言「這證明在人性面前並沒有黑白之分，雙方是有希望和解的」、「很高興看到雙方放下仇恨，如果人人都能做到這一點，世界會更美好」、「那黑人男子是真正英雄，向你致敬」。

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哈欽森其後受訪，他憶述當時的情況非常混亂，甚至很可能發生人踩人慘劇，「他（涉事白人男子）身體受傷，恐有生命危險，如果繼續留在現場，很可能無法安全離開，因此我進去抬起他走向警方防線，當時旁邊有人圍住並保護我們。」

哈欽森說：「那一刻我眼中沒有黑白之分，只看見有人受傷，我只是做應該做的事。如果當初弗洛伊德被跪頸，其他警員有及時阻止，就像我所做的，相信他現在仍會好好地活着。我希望人人平等，我的下一代能在公平的社會生活。」

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