【美國示威】英法拒移除涉種族主義的人物雕像　稱不能歪曲歷史

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）於5月遭警方拘捕後死亡，美國多地及其他國家出現示威浪潮，民眾上街抗議警察暴力及種族歧視。其後有示威者破壞被指涉及種族主義的歷史人物雕像。英國首相約翰遜（Boris Johnson）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月14日表示反對移除雕像，稱不能歪曲歷史。

約翰遜在《每日電訊報》撰文指：「如果我們開始清除紀錄及移除所有與我們心態不同的人之雕像，我們就會處於一個大謊言中，是在扭曲歷史。」他對主張編輯或像修改圖像一樣改寫整個文化景觀的活動，感到非常懷疑。不過，約翰遜宣布會成立跨部門委員會，以檢討國內不同範疇的種族不平等情況。

有民眾認為前首相邱吉爾（Winston Churchill）曾發表種族主義及反猶太言論，批評他在1943年印度饑荒時拒絕送糧食到當地，導致逾200萬人失救，因此也要拆除他的雕像。當局於是為邱吉爾雕像築起保護罩。

約翰遜稱邱吉爾是英雄，因此他覺得他不是唯一一個表示會盡全力去阻止別人移除國會廣場（Parliament Square）中之邱吉爾雕像的人。據親近約翰遜的人指，約翰遜視邱吉爾為偶像，一直想模仿他。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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馬克龍堅持法國不會拆除有爭議及殖民時代的人物雕像。他認為國民應一同面對歷史的全部，包括與非洲的關係，要以追求真相為目標，而非否認「我們是誰」。他強調法國不會從歷史中抹掉任何痕跡，或任何名字。

馬克龍承認一個人的住址、姓名、膚色等因素，的確有可能減少他們在法國社會中有成就的機會。他呼籲全民一起努力，令任何族裔及宗教的人也能找到自己的位置。