僱主批外傭態度散漫如working holiday　疫情蒲吧唱K酒店開派對

請到好外傭就如多對手一樣，但如果是又懶又態度欠佳，的確令僱主很頭痛。有僱主近日在facebook群組抱怨家中菲傭態度惡劣，不但工作一年仍不能獨立工作，並數出3件疫情期間離譜事，批評她來港工作是抱着「working holiday（工作假期）」的心態，引起很多港爸港媽共鳴。

不少外傭假日都會約朋友相聚，但疫情期間大堆頭的接觸卻令僱主憂心。（示意圖，非當事人，資料圖片）

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該網民在fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指家中有位「working holiday嘅公主」，本身完全沒經驗，但因她有兩個小朋友，加上年紀不細，以為會乖巧和穩重些，遂聘請她幫忙照顧初生bb和打理家務，但沒想到卻是惡夢的開始。

因對方沒外傭經驗，初時樓主父母都會上來指導她當適應期，並非每日來幫手，詎料「一幫就幫足一年」，整整一年過去還未可以獨立工作，連哄BB睡覺都做不到，而且她對家務完全沒認知，不懂分先後次序，因而每晚都要安排第二日工作，以及BB三餐都要安排好，「否則公主夠膽死lunch煮多啲，晚餐就返熱啲食物畀BB食」。樓主感嘆問自己是否要求太高，「要公主一個人同時照顧bb，又做家務，係咪真係mission impossible（不可能任務）？」。

樓主又指，明白傭工放假有自由做任何合法的事，但這年社會運動和疫情期間，她仍完全不顧安全和衛生，繼續出外大堆頭玩樂，甚至不理禁令到酒吧飲酒唱K，又到正在隔離的朋友酒店房開派對。樓主在文中列出工人姐姐4個離譜事迹：

樓主批評外傭只顧自己享樂，不理身邊人，因而對她完全死心，開始計劃「幾時炒咗佢」，最近跟她審視一年的工作表現，直接問她「幾耐時間先可以獨立工作，不用我父母幫手」，結果對方回答稱想辭職回家鄉，令樓主更感到驚喜，「好彩佢自己走，唔使我炒佢」，又指即使未請到新姐姐都沒後悔，「總算有個解脫」，不用再聽對方不斷說「I don’t know」（我不知道）。

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帖文引起網上熱議，網民都指很明白樓主的感受，「你炒嘅原因同我差唔多，完全係心聲」、「成功送走，不幸中嘅大幸」，又指樓主應感恩有屋企人幫手，希望下一個可以遇到合適的，讓他們好好抱孫為樂。