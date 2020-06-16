台AV女優為進軍SOD激減10KG！吳夢夢曬減肥照卻遭恥笑：阿婆底褲

台灣知名網紅、AV演員吳夢夢作風大膽，過去因為拍成人影片躍上新聞版面，她近期宣布已和日本最大成人片商SOD（Soft On Demand）達成共識，將推出2支成人影片，不料先前卻遭網友批評身材略顯肉感，經過一年的瘦身， 14日終於展現成果，順利減去整整10公斤，距離目標體重又更接近了一步。

面對外界批評聲浪，吳夢夢日前就曾表示，正在進行減脂、斷食，並在固定時間進行健身重訓，希望能夠瘦到55公斤，但不可能再瘦下去，因為太瘦的話，同時胸部也可能會縮水，擔心會影響整體比例。

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對於外界的正反聲浪，吳夢夢先前也直言：「鄉民的指教我都會看～～～青菜蘿蔔各有所好，我就算再給我半年一年都還會是肉肉的，我只要經營好喜歡我的人就好，只要知道自己正在往目標正確的前進，這條路就能繼續走下去，我一直都是普妹，以後也是，一定有人會喜歡這樣的我的。」

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如今，吳夢夢難得展現瘦身成果，14日透過IG公開的照片中，全身上下僅穿著一條XL尺寸白色內褲，上半身則以雙手遮點，不僅有了腰部線條，渾圓飽滿的巨胸形狀，更是成為眾人目光亮點之一，辣度破表。她透露，目前已經瘦到63.3公斤，雖然離目標還有一段距離，剩下8公斤要努力鏟去，但她仍保持樂觀心態，向外界喊話，「真的很謝謝支持我逐夢的人。」

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事實上，自稱想成為「台灣第一女優」的吳夢夢，6月5日在社群平台表示和SOD開會談成合作計畫，將發行2支AV影片，分為60分鐘網路版和120分鐘DVD版，雖由台灣攝影團隊拍攝，不過導演會由日方擔任，「我開的條件是需要日本的AV監督我才要拍。」

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