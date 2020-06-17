越南學生網紅穿奧黛天使面孔超純潔　打卡露深長事業線好吸晴

越南女子穿上傳統服裝奧黛的話，絕對會令不少人都心動！越南學生Phan Thị Bảo Trân還是學生已經成為網紅，全因她有超級純潔的天使面孔，加上平時穿奧黛上學的時候都會自拍留影，捉住了大批網民的心。除此之後，她放假時都會以便服打卡，偶爾的性感打扮騷身材，完全是很多人心目中的標準女神。最緊要的是，她在社交媒體上老實交代了一件事，令男網民們都血脈沸騰！

Phan Thị Bảo Trân還是學生已經成為網紅，全因她有超級純潔的天使面孔。（facebook「Phan Thị Bảo Trân」圖片）

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一眼看到Phan Thị Bảo Trân，就已經可以從她身上找到不少越南女性的特質，例如白皙的肌膚、瓜子臉、清秀的氣質等等。除了清純的樣子之外，她的身材亦都傲視同儕，特別是她平時都會以清涼穿着出街，甚至穿泳衣拍照，驕人上圍立即成為眾人焦點所在！

Phan Thị Bảo Trân在社交媒體上更留下一句「I don’t have a boyfriend」（我沒有男朋友），男士們勇敢一點、努力一點的話，或許有可能成為女神的另一半！

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