新冠肺炎︳北京疫情反彈　醫護烈日下採集咽喉測試　護士熱到中暑

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情在內地出現反彈，北京新發地農產品批發市場更爆發多宗病例。北京當局要求5月30日以來到過市場或與市場人員有接觸的人主動通報並接受病毒檢測。連日來的檢測工作令前線醫護百上加斤，有內地傳媒拍到護士要在攝氏35度以上的高溫環境工作，其中一人更做到中暑癱坐一旁。事件無疑令網民們痛心，但亦反問當局為何不用帶冷氣的集裝箱房進行檢疫，更呼籲北京市民對醫護客氣一點：「多理解一下，別和她們發脾氣。」。

北京正進行大規模的病毒檢測，有護士要在戶外進行檢疫工作，其間太熱中暑。（微博影片截圖）

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北京上周五針對新發市場進行大規模檢測，結果市場內有45個人咽喉病毒測試呈陽性反應，同時40個環境樣本亦呈陽性，更在切三文魚的砧板上檢測到病毒。北京市日前宣布全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，以找出潛在患者。當局要求5月30日以來到過新發地批發市場或與市場銷售人員有過密切接觸者，應主動報告並開展檢測。

因應檢測工作大增，前線醫護忙過不停，6月15日在距離新發地約3公里的一個咽喉拭子採樣點，相關人員均由專車分批送去接受檢測，其中一個護士為市民檢測核酸採樣時中暑，癱坐一旁需要其他護士照料。

當地傳媒指，連日來的北京室外天氣都達攝氏35度以上，而現場所見，護士只是在一些臨時搭建的帳篷下工作，炎熱天氣下卻要穿上一身厚重的防疫裝備，脫掉防護服後他們的衣服已經濕透。

網民看到北京護士捱熱工作都大感心痛，有人指北京天氣絕不止35度，「今天最高氣溫37度，地面曬了一天應該溫度比這個還高」。又有網民提到前幾天豐台體育中心都要連夜做檢測，「人手不夠把附近社區醫院的醫生全動員去了。有個醫生喝了七瓶水一次廁所也沒上，熱到光出汗就都排出去了」。

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然而，不少人質疑為何當局不可以臨時為醫護架設有冷氣的集裝箱房工作，甚至有醫護稱，自己工作的醫院採集核酸的地點搭了一個棚，「有空調、有通風」，斥責要護士在烈日下做檢測，「就是不重視醫務人員」。

（綜合）

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