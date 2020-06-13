生活百科｜木趟門、榻榻米添日本風　裝修佬教5項日系家居元素

文：裝修佬 香港人裝修時普遍都會選擇日式風格，而打造日式風格，有些設計元素是不可缺少的，而今次就請到曾到日本留學的Andrew為大家分享一下。

↓↓↓ 營造日系風格5項要素 ↓↓↓

打造日式設計時，都會很著重簡樸自然以及較溫暖的效果。所以材料方面可以選用較多的原木和自然的材料，例如是藤、麻及麻石。用以上材料後可再上和紙作點綴，就可以將日系感覺做得更佳。

當然一提起和紙，大家都會比較擔心保養問題，不論是清潔方面問題或破損。其實跟隨科技發展，不同材質都可以呈現出和紙的形態，例如有紙面膠底的或是膠面膠底的，所以在清潔和打理時其實都會相對簡單。

設計師Andrew指日式家居着簡樸設計及營造溫暖感。(裝修佬提供)

而除了和紙以外，其實都可以選擇木製的障子屏風，即是經常聽到的木隔紙趟門，除此之外還會加入榻榻米，這樣就可以營造到整個日系感覺。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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