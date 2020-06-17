耳邊嗡嗡叫好煩！　網民實測「滅蚊大法」讚有用　專家指出一盲點

日本一名網民最近備受惡蚊滋擾，於是不斷尋找有效的驅蚊方法，意外地在Youtube找到一段影片，讓他終可輕鬆消滅煩人的蚊子；他在Twitter分享片段，不少人依樣葫蘆後留言果然有助滅蚊。

網民「@Akikun1124」在Twitter表示，近日耳邊不斷有蚊子飛來飛去嗡嗡作響，實在非常討厭，於是上網尋求解決辦法，在Youtube發現一段名為「吸引蚊子頻率」（蚊が寄ってくる周波数「蚊誘引」）的影片，播放時會發出如警號般的聲音，能吸引蚊子接近，甚至使之安靜地停在床單上讓他輕鬆消滅，其帖文還附有蚊子的「遺照」，他留言謂：「希望有同樣困擾的人可以嘗試此方法」。

不少人試過後均表示的確有用，留言「這是今年最有用的訊息」、「製作這影片的人簡直是天才」、「這段影片配上蚊香，就可以戰勝蚊子」、「現在我終於可以安心入睡了，謝謝」。

其後，將有關片段上載至Youtube的網民也作出回應，坦言很驚訝片段會突然爆紅，「謝謝所有使用它的人，如能幫上忙，我很開心！」

專家指出，「滅蚊大法」的音頻可能是模擬公蚊群聚時翅膀振動的頻率，母蚊一聽見就會飛近，以尋找交配機會，但蚊子種類繁多，並不是每一類都對有關音頻有反應。

↓↓↓影片連結在下方，注意！如果聽到以下影片的聲音後有任何不適，應立即停止。

另外，台灣衛生福利部疾病管制署早前曾就當地的蚊患問題舉行記者會，其間示範了一個簡易滅蚊神器做法，專家稱「神器」成本低，無論材料及製作步驟都十分簡單，只要有闊口膠杯、16目以上的紗網、膠花盆、黏蟲紙及清水便可，並強調效果比滅蚊燈更好。

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