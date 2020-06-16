五月份蚊患指數升至10%　四區高於警戒水平　馬灣最嚴重

食物環境衛生署今日（16日）公布，五月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數，由四月的4.7% 上升至10%，密度指數則由四月的1.2%，升至五月的1.4%。食環署指，有四區的誘蚊器指數高於20%的警戒水平，分別是馬灣（27.1%）、西貢（21.3%）、荔景（21%）及沙田（20.2%），並將於今年六月起，增加監察地區至62個。食環署提醒，夏季炎熱多雨，本港亦於四月錄得今年首宗登革熱個案，已於今年4月20日展開第二期滅蚊運動，呼籲市民須採取措施防治蚊患。

食環署指，全港白紋伊蚊誘蚊器指數由四月的4.7%，上升至5月的10%，顯示白紋伊蚊滋生的情況略為普遍。（資料圖片）

馬灣、西貢、荔景、沙田的誘蚊器指數超20%

食物環境衛生署今日（16日）公布，全港白紋伊蚊誘蚊器指數由四月的4.7%， 上升至五月的10%，反映白紋伊蚊滋生的情況略為普遍。而白紋伊蚊密度指數則由四月的1.2%，升至五月的1.4%，即在誘蚊器中的白紋伊蚊成蚊平均數量為1.4隻，顯示成蚊數量並不多。

食環署指，在57個監察地區中，有四區的誘蚊器指數高於20%的警戒水平，分別是馬灣（27.1%）、西貢（21.3%）、荔景（21%）及沙田（20.2%）。至於各個主要口岸的白紋伊蚊誘蚊器指數，亦從四月的0.4%上升至五月的2.3%；每月密度指數則從四月份的1.1%，上升至五月的1.3%。

食環署解釋，白紋伊蚊誘蚊器指數分為四級，高於20%但低於40%為三級警戒水平，顯示該區超過兩成的地方有白紋伊蚊滋生。食環署又指，為加强監察登革熱病媒，食環署將於今年六月起，增加監察地區至62個，新增的地區包括黃大仙西、將軍澳東、牛寮及木棉山、麒麟山，以及長洲北。

白紋伊蚊誘蚊器指數分四級，反映不同程度的白紋伊蚊滋生情況。（食環署網頁截圖）

四月曾錄首宗登革熱 籲市民採取措施防蚊

食環署提醒，夏季炎熱多雨，有利蚊子在短時間內大量繁殖，指本港亦於四月錄得今年首宗登革熱個案，呼籲市民須採取措施防治蚊患，例如視察家居及附近環境、清除蚊子滋生的地方、每周最少一次徹底更換花瓶的積水等。

食環署表示，自今年四月起，已採取新設計的誘蚊器取代舊有的誘蚊產卵器。新設計能直接計算成蚊數量，釐定誘蚊器指數，以及制定新的密度指數。食環署每年亦會聯同相關政府部門展開全港滅蚊運動，分三期進行，第二期滅蚊運動已於4月20日開始，將於本月19日結束。滅蚊行動包括︰每星期在民居100米範圍內樹木茂盛的地點，以霧化處理方法殺蚊；每星期巡查及清理積水、施放殺蟲劑、清除棄置的水載容器、進行除草工作等。