【簡易DIY】6步驟教你造滅蚊神器　專家：成本低、效果好過滅蚊燈

炎炎夏日，令人最煩惱的事或許不是高溫及陽光，而是頻頻出動的蚊蟲，不幸被蚊咬到，痕癢事小，有機會感染登革熱等疾病事大。台灣衛生福利部疾病管制署日前就當地的蚊患問題舉行記者會，其間示範了一個簡易滅蚊神器做法，專家稱「神器」成本低，效果卻比滅蚊燈更好。

夏天為大地帶來蚊蟲，台灣的衛生福利部早前召開記者會講解蚊患問題，並介紹低成本家居滅蚊神器製作方法。（資料圖片）

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台灣媒體報道，當地今年從北到南均出現登革熱感染個案，同時發現多種登革熱的蚊媒出現，提醒民眾不要以為入秋後氣溫相對下降便會少了蚊子，指出9至11月反而是與蚊的相關疫症的流行高峰。

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為了防治蚊患，台灣國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術助研究員黃旌集於記者會中介紹了一個簡易滅蚊神器的製作方法，無論材料及製作步驟都十分簡單，只要有闊口膠杯、16目以上的紗網、膠花盆、黏蟲紙及清水便可。

黃旌集指，蚊子一般會於濕度較高的地方出現，如廚房、浴室、客廳等，建議可將滅蚊神器放於廚房或客廳的地上，放置後每週定期檢視水量並確認捕蚊效果。他指出，滅蚊神器可有效吸引蚊子，而且成本低廉，甚至比滅蚊燈效果更好，稱當蚊子在「神器」內產卵時，有機會黏在杯壁，蚊卵則會附着在紗網上，如蚊卵掉於水面孵化，成蚊也會被困在杯內。