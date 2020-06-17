台孕婦貧血兼肚瀉　要求外賣送上門　毒舌送餐員：手殘還是腳殘

因應新冠肺炎疫情，不少人不願外出，外賣成為醫肚最好選擇，不過叫外賣有時也要「講彩數」。有台灣孕婦網上發文大呻遇上毒舌送餐員的經歷，稱與丈夫同樣身體不適，遂要求送餐員將餐點送上門，沒料對方一聽到竟反問「你是手殘還是腳殘嗎？」，令她大感不滿，更稱自己取餐後一度暈坐在樓梯間，直言：「難道我怎麼了外送員要為我負責嗎？」

台灣一名孕婦大呻遇上毒舌送餐員的經歷，稱對方竟表示只會為「手殘或腳殘」的人送外賣上門。（資料圖片，非涉事人）

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該名無辜被罵的台灣孕婦於facebook群組「爆怨公社」發文，稱她本身貧血，而且上吐下瀉多天，剛好丈夫背部拉傷，「導致現在手舉不太起來，連走路起身都會痛」，因此兩人決定網上訂餐，並要求送餐員將餐點拿上門。

她說當送餐員致電時，自己向對方解釋因身體不適才未能到樓下取餐，惟對方聞言直接毒舌回應「你是手殘還是腳殘嗎？」，令她即時火起，「那難道我不舒服還要跟你說得那麼仔細嗎」。

樓主稱自己有向送餐員解釋，因身體不適才未能到樓下取餐，惟對方聞言直接毒舌回應。（資料圖片，非涉事人）

最終孕婦還是要下樓取餐，沒料送餐員還不收口，對她說：「公司說腳殘才會幫忙送！我們沒有在幫忙送上去的！」她更稱取餐後上樓時，幾乎暈坐在樓梯間，「難道我怎麼了外送員要為我負責嗎」。

事後她怒極於外賣平台的網頁截圖，指出該公司的廣告明明以「飲料不用出門就可以拿」作招徠，質疑：「請問一下是哪一條外送條款上有寫『除非手殘腳殘否則不幫忙送到家』？」她又稱自己正正因不適未能外出才會叫外賣，「這樣還不是要我出門，更何況我訂的不是飲料，是粥！就是不舒服才要你們幫我送」。

樓主事後怒極於外賣平台的網頁截圖，指出該公司的廣告以不用出門就能享受美食招徠，事實卻是相反。（fb「爆怨公社」）

帖文引來網民熱議，不少人直指涉事送餐員態度惡劣，認為樓主應該向外賣平台投訴，「如果是我就拒絕收單然後客訴」、「這樣的回答方式公司是否有待訓練呢？」、「其實不爽送可以不要送，去找別的工作，工作態度真的很差」。不過也有網民平反，指事件純屬人品問題，公司有責任管理，「人品問題，遇到這種人，建議平台要有限制解約的考核機制，亦可申訴以防無教肆意亂檢舉」。

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