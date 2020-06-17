【辦公室戀情】已婚女上司疑出軌男同事　打工仔撞破2件事有古惑

談一場辦公室地下情聽起來刺激又浪漫，但一旦被同事發現，或會落得非常尷尬的處境。有打工仔發現已婚女上司「形跡可疑」，以往一到放工時間即衝出公司，但近日竟然留得久了，問及不放工的原因亦支吾以對，其後更發現兩個重大疑點，令人懷疑女上司有出軌的可能。

有打工仔發現其已婚女上司「形跡可疑」。（《夫妻的世界》劇照）

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該網民近日投稿至facebook專頁「奴工處」，指大約35至40歲女上司已婚沒子女，久不久都會在社交網站貼出跟老公的生活事跡，但形容她最近「形跡好有可疑」。他指女上司向來懶散，唯一最有衝勁就是「一到6點衝出公司」，但不知何時開始，即使沒有工作急着處理，她都並非第一個離開，當有同事問她「點解唔係第一個走佬時」，她亦支吾以對。

樓主指，初時都以為上司有其他事情要處理，直至有日放工在公司附近吃完晚飯經過時，竟遇見某位男同事坐上她的私家車。另有一次，女上司傳來跟那位男同事的訊息截圖，是用女性名字儲存其號碼，「明明佢平啲contact係公司名姓名」，令整件事更可疑。不過樓主文末還是戴穩頭盔稱「算啦！我多疑啫！」

↓↓↓ 網民熱議有冇可疑 ↓↓↓

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雖然女上司是否出軌仍是未能確定的事，但網民看完帖文卻議論紛紛，笑言「好想睇後續，麻煩follow up（跟進）」、「可能變成阿姐偷食系列」。有人則指懶惰阿姐突然晏收工一定有古惑，相信都是「帽事嘅」，有網民亦指樓主「厚多士」，建議他不要讓上司知道，擔心樓主飯碗不保。

同場加映：《夫妻的世界》談婚外情揪心金句

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