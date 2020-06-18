行山見路中央插七星劍　網民估「設結界」叫別碰　民俗學專家咁睇

行山不用花大錢，而且還能做運動親親大自然，但若然途中見到一把七星劍插在地上應該如何是好？日前，一名台網民在高雄行山時，看見3個年輕人將一把七星劍插在路中央，令他大感奇怪。不少網民推測插劍用意，認為作為道教法器，可能是用來設結界、鎮邪等用途，千萬不能碰，不過台灣的民俗學家卻另有看法。

網民行山時見到往山祠的路中央插了一把七星劍，不明用意。 （fb群組「爆系知識家」圖片）

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有網民在facebook群組「爆系知識家」發帖，稱一名朋友日前在高雄行山，登當地的鳳仙祠，但下山途中卻看到3個年輕人在路中央插下一把七星劍，然後上山去鳳仙祠，令朋友百思不得其解，不禁問有什麼意思。

網民推測可能原因：

+ 4 + 3 + 2

網民意論紛紛，有人提醒好奇還好奇，見到七星劍插地別碰，雖然許多人認為是用作「鎮壓」或「結界」，但有意見認為要鎮壓的話「會加上封的符」，如果要設結界附近應該還有其他物品，「風水之說有；鎮煞、鬥法、破地理、斬山魅、定界佔地。那邊是公墓區、也很多陰廟，求偏財、術法者也會去借調陰兵陰將。插劍的真正原由為何？可能只有那位三年輕人知道。或許是神壇宮廟主神交代的？」。

但有行過那座山的人留言，猜他們可能只是怕迷路，因為那邊經駱駝山墳墓上去的出入口四處都是雜草，那個路段很容易迷路找不到出口，據他所知駱駝山的風水好像被開過，用不着插劍。

鳳仙祠位於高雄林園的駱駝山區，平日很少人會去，而且旁邊還有一個墓園。台媒指，鳳仙祠祀奉蟾蜍神，非常罕見，相傳以往簽賭遊戲「大家樂」流行時，不少人拜蟾蜍等有錢財寓意的動物，可能鳳仙祠的蟾蜍石像與此有關。然而，台灣民俗專家柯柏成看過七星劍插地照片後，表示未見過有任何門派會這樣用劍，估計只是隨便亂插，無特別用途。