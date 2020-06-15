外傭煲涼茶當煲中藥　6升水煲剩1小樽　僱主無奈：煤氣費好貴啊

外傭姐姐文化背景與港人不同，工作時難免鬧出笑話。有僱主日前分享姐姐蝦碌事，指要求對方在家煲涼茶，惟姐姐疑不熟悉製作方法，令6公升水只煲剩1小樽，傭主看到後也不禁笑言該樽涼茶「好珍貴」。

有僱主要求外傭煲涼茶，惟6公升水只煲剩1小樽，不禁笑言「好珍貴」。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）

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該名網民今晨於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱早前叫家中外傭姐姐煲涼茶，不過對方似是對中式涼茶湯水不熟悉，竟以煲中藥的方式處理涼茶，「6公升水煲剩1碗水」。

從樓主上載的相片可見，她將1樽430毫升的涼茶被放於中型大湯煲上，表示一大煲水最終只剩下膠樽內的涼茶。她得知姐姐的「傑作」後不禁笑指該樽涼茶「好珍貴」，又「肉赤」表示：「煤氣費好貴啊。」

網民看到相片都笑言樓主的涼茶是「精華所在」，又指姐姐對中式涼茶不熟悉是情有可原。（資料圖片）

不少同為外傭僱主的網民也爆笑留言，稱樓主的涼茶是「精華所在」，「超濃縮可以加水飲」、「茶膽嚟，可以1:99開返，姐姐識嘢呀」、「好似沖果汁咁，飲嗰時加返水就得」。

不過也有網民認為姐姐對中式涼茶不熟悉是情有可原，又建議她可使用有計時功能的電煲，「你有無同佢講要煲幾耐同用咩火先？佢哋未必識，以為同其他中藥一樣」、「用電煲吖，我煲湯、煲涼茶都用，又有時間設定，又可以自動保溫」。

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原文：【涼茶功效】飲錯涼茶下火變損脾胃 中醫教自製涼茶適合3大體質