外傭約滿回鄉生B　僱主小女兒勁不捨　一句話港媽聽到想喊

要知道外傭在家有否用心照顧小朋友，有時從孩子的言行便知一二。近日有港媽在facebook分享女兒與外傭的好感情，當她告知姐姐將回鄉誕嬰，無法繼續與她們生活時，女兒的甜蜜回應即讓港媽「聽到想喊」，網民看後也稱她們一家「好幸福」。

有港媽發文感激女兒一出生便有好外傭姐姐照顧，當得知姐姐將在約滿後離職，並要回鄉生小朋友，女兒窩心表示：「姐姐生的BB可唔可以叫Paris？」希望嬰兒與自己同名。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」）

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該名港媽昨日在fb群組「外傭僱主必新聞訊息」發帖，指家中外傭將在約滿後離職，返回家鄉菲律賓生小朋友，但當她告訴女兒「（外傭）要湊佢自己個BB，不能永遠湊你」時，女兒即問道：「姐姐生的BB可唔可以叫Paris？」女兒的英文名就是Paris。

聽到女兒這句話，港媽十分感動，外傭一直用心照顧其家人，「聽到我想喊，感恩阿囡一出世就有個好工人湊」。她又補充指，姐姐已工作5年，女兒現在剛好5歲，即幾乎由她出生便照顧至今，加上姐姐再工作一年後離職，外傭亦會「同阿囡傾啲類似佢總有日會翻菲律賓嗰啲話」，讓小朋友有心理準備。

帖文引起熱議，有不少網民替樓主找到好姐姐而開心，「有個好姐姐照顧小朋友，好難得嘅緣分」、「好幸福，妳囡囡都上咗好好嘅一課」，另有其他僱主身同感受，「阿囡day 1湊到現在，感情好深，遇上佢（外傭）係我幸運」、「當年第一個姐姐做咗6年走時，我囡喊足3個月」。

同場加映：網民感恩遇上好姐姐。

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