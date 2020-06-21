台接連發生冷氣機火警　吹極唔涼跳掣突爆炸起火　消防局解謎

小心！冷氣機吹不涼，竟有可能引發火警！近日台灣新竹縣接連發生冷氣機起火事故，分體冷氣及窗口式冷氣都中招，當地消防局指，其中一宗個案，分體式冷氣開了15分鐘都不涼，突然室內跳電，室外機爆炸起火。消防局特別提醒，使用冷氣機時出現吹風不涼等3種情況，應該馬上關閉電源及找維修人員檢查，以免發生意外。

有台灣民眾發現冷氣機不涼，開了15分鐘後即跳掣，室外機更爆炸起火。（新竹縣消防局圖片）

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夏日炎炎，家家戶戶都開冷氣，但要留意冷氣機保養狀況。台灣新竹縣最近發生3宗冷氣機起火宗，全部都是較舊的冷氣起火，當局統計縣內2年內發生8宗冷氣機火警，機齡介乎8至20年，型號不一。

當局舉例，近日竹北市1宗分體冷氣機起火案，民眾在事發前1周前已經發現冷氣不涼，事發當日開機約15分鐘，室內就突然跳電，冷氣機無法重啟，民眾馬上聽到爆炸聲，發現室外機身冒火。消防調查認為是冷氣的壓縮機異常，而民眾沒有即時關閉電源所引致。

消防局提醒民眾，遇到3個情況要立刻關閉電源，包括「冷氣不涼」、「面板顯示異常」及「冷氣機故障」，最好將冷氣室內機的插頭拔出，並關閉室外機的供電開關，馬上找維修人員檢查。

分體冷氣室外機若因雨水滲漏、灰塵多都有機會導致零件異常，一旦短路恐引起火災，故障原因包括壓縮機故障、散熱系統異常等，應定期找專業人士檢查，又建議市民應在每年炎夏來臨前請維修師傅保養及清潔冷氣，冷氣故障應立即關上電源及找人維修，千萬別嘗試開冷氣。

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