健康百科｜列腺增生嚴重變腎炎　中醫列7個早期到後期病徵要留意

文：蔡潯遠醫師（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中醫專業應用教授） 一般而言，前列腺增生與年齡及腎虛程度成正比。我國50歲以上的男性約41%以上有不同程度的前列腺增生，隨著年齡增加，患前列腺增生的比率會越來越高，所以前列腺增生症在老年男子中帶有一定的普遍性和必然性，所不同的是增生發生的遲早，速度和部位有異。

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除了年齡因素與前列腺增生症密切相關外，其他可能的因素包括：吸煙及飲酒史、遺傳因素、飲食習慣、肥胖、過度使用壯陽中藥或西藥的性激素、過度的性生活、社會經濟地位、病史如高血壓及糖尿病等。

因此，凡50歲以上的男性，出現以下症狀超過一個月，甚至進行性加重者應考慮患有前列腺增生的問題：有夜尿次數增多、尿頻、排尿起始遲緩、小便流量微弱，如尿綫變細、尿綫無力、尿綫間斷或尿後滴瀝等。

前列腺增生症相當於中醫「癃閉」的範疇。前列腺增生早期者，下尿路的梗阻狀況尚不算嚴重，表現為小便困難，射程縮短，排尿乏力，排尿需等待，病勢屬於較緩和，相當於中醫的「癃」症。

前列腺增生中後期者，下尿路的梗阻較嚴重，表現小便點滴而出，甚至不出，病勢較急，相當於中醫的「閉」症。

前列腺增生的早期信號是尿頻持續，尤其是夜尿增多，但每次尿量較少，繼而白天也出現尿頻。（HelpStay.com/unsplash）

臨床表現

1.尿頻﹕前列腺增生的早期信號，尤其是夜尿增多，但每次尿量較少，繼而白天也出現尿頻。大約50%-80%的病人伴有尿急或急迫性尿失禁。這是由於前列腺充血刺激膀胱逼尿肌所致。

2.排尿困難﹕排尿起始延緩，排尿時間延長，射程不遠，尿綫細而無力,若梗阻進一步加重，病人必須增加腹壓幫助排尿,因而出現尿中斷及尿後餘瀝。有些人在受涼、飲酒、憋尿或由其他原因引起交感神經興奮時，可發生急性尿瀦留。

3.腎功能損害﹕尿路梗阻長期未能解除，可出現雙側輸尿管及腎盂擴大或積水，最終導致腎功能受損，出現尿毒症症狀。

4.尿路感染﹕下尿路感染（膀胱炎）﹕ 尿頻尿急，排尿困難等症狀加重，且伴有尿痛；上尿路感染（腎盂腎炎） ﹕發熱，腰痛及全身中毒症狀。

5.血尿﹕因為覆蓋前列腺的黏膜毛細血管充血，小血管曲張並受到增大腺體的牽拉，當膀胱收縮時，可引起血尿。這種血尿是一時性的，少量的。偶有大量血尿，血塊充盈膀胱而須緊急處理。

6.膀胱結石﹕發生率約10%，是因為尿液中小的晶粒在膀胱停留時間過長，成為核心形成結石。

7.其他：膀胱充盈時下腹部可出現腫塊，腎積水時上腹部可出現腫塊，增加腹壓，排尿時可引起致疝，痔和脫肛，甚則亦可出現充溢性尿失禁。

如對自己的症狀有任何疑問，應先諮詢中醫師或西醫。筆者將於下一次講解前列腺增生的日常調護。

同場加映

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作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

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