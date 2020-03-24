健康百科｜新觀點看癌症是慢性病？中醫分享：帶瘤生存不是夢！

文：程劍華教授@中大中西醫（香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中醫專業應用教授（禮任）、註冊中醫師） 眾所周知，癌症是一種嚴重威脅人類生命健康的疾病之一，近年來更是躍居我國居民死亡的頭號殺手。人們經常把癌症說成是絕症，普遍認為得了癌症就意味著死亡。面對這樣一個讓人談之色變的魔頭，恨不得一下子將其斬草除根。

近年西醫開始認為癌症是慢性病，觀點與中醫有類似的地方。（電影《告別之前》劇照）

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在過去幾十年的治療中，新的藥物不斷產生，新的設備不斷更新，但治療效果提高相對有限。西醫對「癌症」的認識從「絕症」到「可根治」、從「完全殺滅」到「慢性病」的新觀點，與中醫「帶瘤（癌）生存」和「人瘤共存」的觀念不謀而合，殊途同歸。這裏所說的「帶瘤（癌）生存」，簡單講就是 ：雖然患者體內尚存在可檢查到的腫瘤，但腫瘤生長受到抑制，不再發展或有不同程度縮小，病人也不再有腫瘤相關的任何症狀和痛苦，能在較長期內像健康人一樣生活、學習和工作。

人的一生都是與疾病共存的。把癌症當作一種慢性病、讓患者與之長期安全地共存，最大限度地提高生命品質，這種觀念正在被國際醫學界所普遍接受。中醫藥治療身患多種慢性疾病的老年患者，既可治療他們的慢性基礎疾病，又可治療相對穩定的癌症。

中大中西醫表示，由中醫藥的治療之下，做到帶瘤生存並非不可能。（GettyImages）

癌症病人經過一番抗癌治療之後，病情得到有效控制，臨床症狀好轉或消失，身體逐漸恢復，但檢查身體內確實還存在腫瘤。在這種情況下，病人往往不再願意接受副作用較強的化療電療等，而希望使用治療相對平和且副作用較少的治療方法，中醫藥就是最好的治療和調理方法，在這種狀態下生存了3年、5年或更長時間。甚至還有少數抗癌治療無效的病人，由於中藥和其他治療措施得當，帶瘤可以高質量地生存很長時間。

對於手術後的腫瘤患者；對於不願或不能手術或化療電療的癌症患者；對於對基因檢測陰性或無法承受高昂標靶藥費的癌症患者；對於癌前病變或無症狀的癌症患者，中醫藥治療可以圓你「帶瘤生存」這個夢。

癌症是個慢性病，帶瘤生存不是夢。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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