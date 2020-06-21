新加坡重機女神IG打卡照超吸睛　曾驅車8000公里上珠峰大本營籌款

電單車給人瀟灑的感覺，如果司機是一名女神，定必令人覺得型到爆！新加坡重機女神潘盈升（Vaune Phan）以辣車及迫爆身材上位成為網紅，最近一張大曬超長事業線的車背上自拍照就被網民Like爆，震驚電單車界！

新加坡重機女神潘盈升（Vaune Phan）以辣車及迫爆身材上位成為網紅。（IG「vaunephan」圖片）

+ 9 + 8 + 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

潘盈升原本是一名地產經紀，職業形象給人斯斯文文的印象，不過體重僅有約100磅的她卻熱愛馬力超大的重型電單車。她在數年前更曾為慈善，騎電單車由新加坡出發到珠穆朗瑪峰大本營，路程足足有8000公里，需時1個月。該次旅程的目的是希望讓新加坡傷殘人士體育協會及傷殘運動員可以得到更多的關注，同時為他們籌款。

新加坡重機女神潘盈升（Vaune Phan）最近一張大曬超長事業線的車背上自拍照就被網民Like爆。（IG「vaunephan」圖片）

+ 7 + 6 + 5

潘盈升亦是美女一名，身材更和她的重機車一樣火辣。她不時都會以性感打扮打卡拍照，尤其是最近一張身穿超特別剪裁小背心、俯身騎電單車的照片就令網民眼前為之一亮，全因照片中的她除了大曬車上英姿之外，同時成功騷身材，令人隔住熒幕都絕對感受到她帶來的壓迫感！

同場加映！更多靚女介紹你識！（香港01製圖）

↓↓↓曾做車模遭300人拍照圍摸 大馬辣妹Lina Yu變電單車手剛強性感↓↓↓

+ 19 + 18 + 17

↓↓↓越南學生網紅穿奧黛天使面孔超純潔 打卡露深長事業線好吸晴↓↓↓