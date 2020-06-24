岸邊發現神祕行李箱　少女抖音拍攝「執到寶」　聞惡臭才知驚

美國華盛頓州西雅圖市（Seattle）幾名年輕男女上周五（19日）在杜瓦米什角（Duwamish Head）海邊發現一個黑色行李箱，一度喜孜孜地認為可能內藏巨款，豈料打開即傳出惡臭；警方接報抵達現場，發現箱內裝的竟然是一具腐爛屍體。

網上片段顯示，眾人在岸邊石堆中發現一個黑色行李箱，當中一名少女先是拿棍去敲打，然後小心翼翼地打開，出現眼前的是一個黑色膠袋，同時傳來陣陣惡臭，嚇得她大叫「好臭」，此時眾人才驚覺不妥和緊張起來，於是收起笑容報警。

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「留下巨大心理創傷」

除了黑色行李箱，警方到場後還在附近找到一個袋，內裡全部是人體骸骨，現正進行驗屍以確定死者身份及死因。

當初以為「執到寶」的一班男女是看新聞報道始知行李箱裝着的是腐屍，拍片者將影片加上「犯罪」、「謀殺」、「恐怖」等主題標籤，坦言事件「令人留下巨大心理創傷」，且完全改變了其生活。

網民同樣甚為震驚，留言稱「恐怕這幾位年輕人以後看到行李箱都會有陰影」、「希望事件早日水落石出」；不過也有批評指「為何他們要把片段公開？拜託！請尊重私隱，那（死者）生前亦是其他人的家人」、「希望你們做事懂得分輕重，不要為了點撃率而不擇手段」。