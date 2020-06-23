強行安裝分體式冷氣機超出石壆　創意做法惹熱議　裝修佬稱違規

近年愈來愈多人在家安裝分體式冷氣機，愛其相較窗口式冷氣機寧靜。有網民分享一張在窗口機位安裝分體式室外機的相片，立即惹來熱議。有網民質疑安全性，揶揄「覺得窗台放到嘅冷氣就係窗分（窗口分體式）」。而網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問時指，表示「睇唔透」裝機理由，但已屬違例。

網民分享一張窗口式冷氣位置安裝分體式室外機的相片，對此大感意外。（facebook群組「香港冷氣佬」圖片）

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相中可見該單位的兩個房間均安裝了分體式冷氣機，從該室外機的外型可知，是普通類型的分體式冷氣機，而非窗口分體式冷氣，但戶主卻將之當成窗口分體式一般，將室外機安裝在窗口位置，且有差不多一半體積超出石壆，令人嘖嘖稱奇。

這種「創新」的安裝法惹起網民熱烈討論，有人笑言「師父手工幾好下，咁都比佢放到入去」、「世上無難事，唯有夾硬來」，「可能個客覺得窗台放到嘅冷氣就係窗分」，亦有網民關注安全問題，「唔怕颱風？」，更直言這種做法「白痴」。發帖網民對此表示驚歎「為咗要裝分體可以去到幾盡」，指自己純粹分享如此少見的創意安裝法。

「裝修佬」在訪問中表示，「睇唔透點解會咁整」，雖然這種安裝法未必構成即時安全問題，但已違反建築物條例及大廈公契。

裝修佬facebook專頁：按此

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