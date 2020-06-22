網上瘋傳神奇水喉接駁方法　個個見到都搲頭　裝修佬解畫咁樣講

水喉是家中裝修重要一環，有網民近日分享一個接駁方法極之奇怪的水龍頭，令人摸不着頭腦。圖中的水喉經過「九曲十三彎」才駁到水龍頭，與一般家用水喉截然不同。有網民笑言是「重工業風」設計，又指可以掛毛巾；而網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問時指，該設計相信沒有實際功能，「應該只為搞笑」。

有網民分享接駁方法奇怪的水喉照片。（facebook群組「裝修佬」圖片）

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從網民分享的圖片可見，水喉從出水處轉了15個直角彎之後才駁到水龍頭的位置，而且上下左右的方向都齊備，但其實兩處的距離只有半個洗手盆，是典形「小事化大」、「簡單複雜化」。發帖網民無奈表示，「真心唔明，做水喉要夠突出先搵到食」，又問：「有冇水喉師傅出嚟解答下咩設計嚟？」

有人見到圖片，猜測特意增長水喉的意義，舉出例如「材料買多咗」、「掛毛巾」、「多啲位掛嘢」、「儲水位」、「重工業風」等爆笑原因。「裝修佬」在訪問中表示，相信圖中設計「應該只為搞笑」，並指出「轉咁多彎」或會增加漏水風險。

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