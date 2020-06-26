龜殼破裂獲南非水族館照顧20年　明星龜Yoshi游過4萬公里返故鄉

澳洲一隻赤蠵龜（學名：Caretta caretta）於1997年被發現龜殼受傷，轉送至南非開普敦市（Cape Town）的兩大洋水族館（Two Oceans Aquarium），並取名為「Yoshi」，經過工作人員逾20年的悉心照顧，終在2017年12月6日獲放回大海。館方上周一（15日）發布Yoshi的最新行蹤，原來在兩年多的時間內，Yoshi竟然已游了超過4萬公里回到家鄉。

Yoshi當年是在非洲附近海域被一艘日本漁船發現，船長將牠打撈上岸，發現龜殼受損，於是聯繫兩大洋水族館，在工作人員的悉心照顧下，Yoshi逐漸康復及成長。

館方表示，在20年間，Yoshi的重量由原先僅2公斤增至180公斤，是館內非常受歡迎的「大明星」；館方還藉着參考照顧Yoshi的經驗，盡力拯救更多受傷的赤蠵龜，過去10年約救了超過600隻海龜。

+ 5 + 4 + 3

事先接受為期一年「特訓」

後來Yoshi到了繁殖年齡，館方決定讓牠回到大海，並對牠進行為期約一年的「特訓」，例如游泳及獵食技巧等，以助牠順利適應海洋環境。2017年12月6日，Yoshi身上裝上了訊號發射器，重回大海懷抱。

館方表示，當時並不知道Yoshi的故鄉在何處，因為太平洋、大西洋、印度洋、地中海等海域都有赤蠵龜的蹤跡，惟意想不到的是，Yoshi似乎記得回家的路，牠回到大海後一直往東游；根據訊號發射器的紀錄，牠每天至少游40公里，一路橫跨印度洋，今年3月抵達澳洲水域。

兩大洋水族館上周一發布Yoshi的最新消息，原來牠已經游了超過4萬公里，現正在澳洲西部沙灘與其他生物一起享受溫暖的海水。