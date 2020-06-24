90後男友與媽媽嘴對嘴kiss　仲會同床共眠　港女難接受問點做好

每個人成長背景不一樣，有時難免會影響和伴侶的相處。有女網民近日網上投稿，指自己跟交往2年的男友感情很好，但卻難以接受對方與單親媽媽的關係過份親暱。她指曾親眼目睹兩人嘴對嘴親吻，又不時同床共睡，「有少少掂到我嘅道德倫理！」。有網民看完帖文後表示難以接受，「感情問題一律建議分手」、「畀返個仔人啦」，但亦有人認為可能是「鬼仔性格」，加上有些單親家庭長大的人跟家人關係確實會較親密。

過份依賴媽媽的男生，不是人人都能接受。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該女網民日前投稿至Instagram專頁「couple.murmur」，指跟男友拍拖兩年，兩人都是20歲出頭，大家亦認真對待感情，視對方為結婚對象，不過有個問題卻一直困擾着她，就是男友和媽媽的關係太親暱，讓她難以接受。她指男友是單親家庭，自己則是雙親家庭長大，對家人觀念可能有些分別，但有次跟他視像通話時，男友突然在鏡頭面前跟媽媽親吻了一下，雖然只是蜻蜓點水式，但也嚇樓主，「我嘅角度我就認為大個咗，我就唔會對非伴侶嘅異性作嘴對嘴嘅親吻。即係我大咗就唔會錫爸爸嘅嘴」，更覺得牽涉到倫理問題。

當她將看法跟男友分享時，對方則解釋「冇考慮異唔異性嘅問題」，認為做法很正常，更指樓主不理解和明白單親家庭的慘況。有次吃飯後，男友送樓主下樓，其媽媽在關門之際伸頭出門外示意兒子跟她親吻，「我就望足全程……好努力咁扮冇嘢」。

樓主又透露，男朋友會不時跟媽媽同床睡覺，「佢覺得媽媽由細都大咩望過晒，同佢瞓埋一張床有咩問題」，但這事令她更難受，「我好想知究竟係我嘅諗法有問題，定係男朋友嘅做法有問題？」又不禁問網民：「我男朋友除咗呢樣之外又真係對我好好，我應該體諒佢隻眼開隻眼閉定點好？」

帖文引起網民激辯

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帖文引起網上熱議，有網民支持樓主的看法，認為「大個有啲嘢要識避忌下」，而且向媽媽表達愛意有很多方法，亦有人堅決不接受，「畀着我我會分手」。但有網民則認為男友只是孝順，「老母你都呷醋？」、「外國好多家庭都係咁」，又指樓主不應將自己的觀念強行塞在男友身上，「你地兩個都冇錯，只係大家屬於兩個唔同世界」。

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