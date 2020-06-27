【生活百科】落完雨牆身水漬斑斑　裝修佬拆解兩個成因同點處理

文：裝修佬 夏日為大地帶來雨水，但如果居住的大廈日久失修，大雨過後外牆好易出現滲水情況，裝修佬今次就同大家分析外牆滲水原因及處理方法。

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外牆出現滲水，當然與同外牆有關係。例如起樓時，外牆的石屎表層有機會出現俗稱黃蜂竇的小洞，又或者是樓宇日久失修，牆身出現裂紋，而這種情況都會增加外牆滲水的機會。

通常師傅的處理方法，首先會將鬆脫的面層，例如將外牆使用紙皮石的飾面清除，當見到底層石屎後，就會進行維修工序，修補有問題的石屎，之後再做返防水層的工程，最後就是做飾面層。

牆身「谷起」時，首先要清除鬆脫的部份，再修補底層石屎有問題部份，才可重新批盪及加上一層戶外防水油。（資料圖片）

但有時是牆身油漆飾面出現滲水，令牆身面「谷起」，師傅遇到這種情況時，首先要清除鬆脫的部份，再留意底層石屎部份的情況，然後修補有問題部份，就可以重新進行批盪的工序，最後加一層戶外的防水油便完成了。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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